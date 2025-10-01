Анар Гулиев: Генплан - основополагающий документ для решения ключевых вопросов

Генеральный план является основополагающим документом, на его основе находят решение соответствующие вопросы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

По его словам, существуют три типа планировочных документов (общий план, генеральный план и детальный план): "Генеральный план является центральным документом и в основном играет роль дорожной карты. На основе генерального плана разрабатываются детальные планы. Комитет также работает над совершенствованием нормативной базы, регулирующей строительный сектор. Поэтому генеральный план не решает все наши проблемы. Но он является основополагающим документом, на основе которого решаются соответствующие вопросы".

Председатель комитета отметил, что Азербайджана должен сохранить историческое, культурное и архитектурное наследие, одновременно думая о развитии современной экономики: "Теперь нам необходимо перейти от экономики, основанной на нефтяной промышленности, к экономике, построенной на других секторах. Важно также заботиться об окружающей среде и сохранять чистоту Каспийского моря. С некоторыми международными финансовыми организациями уже разработана дорожная карта в сфере "зеленого строительства".