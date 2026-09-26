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    Анар Гулиев: Баку будет развиваться по полицентричной модели до 2040 года

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 11:27
    Анар Гулиев: Баку будет развиваться по полицентричной модели до 2040 года

    Генеральный план Баку до 2040 года предусматривает развитие столицы по полицентричной модели - с главным, региональными и местными центрами, связанными транспортной инфраструктурой и сетью зеленых пространств.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По словам Гулиева, такой подход важен для создания конкурентоспособных городов, готовых к будущему. Генплан определяет развитие Баку как взаимосвязанного и сбалансированного города с главным центром, а также региональными и местными вспомогательными центрами.

    План охватывает всю административную территорию столицы - 212,3 тыс. гектаров. Как отметил председатель комитета, документ задает долгосрочную основу для развития новых городских территорий, восстановления существующих и создания инвестиционных возможностей.

    "Цель - не просто обеспечить рост, но и определить его качество и структуру. Одно из важных направлений этих преобразований - восстановление бывших промышленных зон", - подчеркнул Гулиев.

    Анар Гулиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Bakı 2040-cı ilədək çoxmərkəzli şəhər modelinə keçəcək
    Baku to transition to polycentric urban model by 2040
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