Анар Гулиев: Баку будет развиваться по полицентричной модели до 2040 года

Генеральный план Баку до 2040 года предусматривает развитие столицы по полицентричной модели - с главным, региональными и местными центрами, связанными транспортной инфраструктурой и сетью зеленых пространств.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам Гулиева, такой подход важен для создания конкурентоспособных городов, готовых к будущему. Генплан определяет развитие Баку как взаимосвязанного и сбалансированного города с главным центром, а также региональными и местными вспомогательными центрами.

План охватывает всю административную территорию столицы - 212,3 тыс. гектаров. Как отметил председатель комитета, документ задает долгосрочную основу для развития новых городских территорий, восстановления существующих и создания инвестиционных возможностей.

"Цель - не просто обеспечить рост, но и определить его качество и структуру. Одно из важных направлений этих преобразований - восстановление бывших промышленных зон", - подчеркнул Гулиев.