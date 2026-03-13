Ана Бирчалл: Азербайджан - ключевое звено Среднего коридора

Средний коридор стал важным инструментом укрепления стабильности и расширения возможностей для международной торговли.

Как передает Report, об этом заявила советник президента Румынии по вопросам внешней политики, стратегического партнерства и румын за рубежом (2025), бывший заместитель премьер-министра Румынии (2018–2019); бывший министр юстиции Румынии (2019) Ана Бирчалл на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По словам Бирчалл, под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева страна стала ключевым звеном Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию.

"Средний коридор - это не просто инфраструктурный проект, а стратегический инструмент стабильности, диверсификации и независимости, который обеспечивает устойчивость региона к глобальным потрясениям и открывает новые возможности для международной торговли", - сказала она.

По ее словам, объем транзита по коридору за один год увеличился на 150%, а время перевозки из Азии в Европу сократилось с 45 до 20 дней.