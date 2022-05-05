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Alstom заинтересована в создании трамвайной сети в Азербайджане

Alstom заинтересована в создании трамвайной сети в Азербайджане Французская компания Alstom заинтересована в создании трамвайной сети в Азербайджане, а также в участии в проектах по модернизации сигнальной системы на железной дороге.
Инфраструктура
5 мая 2022 г. 18:08
Alstom заинтересована в создании трамвайной сети в Азербайджане

Французская компания Alstom заинтересована в создании трамвайной сети в Азербайджане, а также в участии в проектах по модернизации сигнальной системы на железной дороге.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Alstom по Азербайджану Эльшан Зейналов на церемонии награждения Национальным орденом Франции "За заслуги" в посольстве этой страны.

Зейналов напомнил, что в 2014 году компания Alstom и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали договор о поставках локомотивов, который уже был реализован. Он отметил, что бизнес-климат в Азербайджане очень благоприятный, существуют большие перспективы для развития сотрудничества.

Национальный орден Франции "За заслуги" Э. Зейналову вручил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, который рассказал о деятельности и проектах Alstom в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Alstom” Azərbaycanda tramvay şəbəkəsinin yaradılmasında maraqlıdır

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