Алекси Алексишвили: Фрагментация торговли остается ключевой проблемой стран Среднего коридора

Наиболее острой проблемой государств Среднего коридора является высокая степень фрагментированности торговых отношений.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, такое мнение высказал председатель правления и генеральный директор Policy and Management Consulting Group Алекси Алексишвили в ходе семинара, посвященного Панъазиатским коридорам, в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"Данная фрагментация обусловлена как политическими факторами, так и особенностями государственного управления. К примеру, пять из восьми государств состоят в ВТО, тогда как три пока не присоединились к организации. Наблюдаются различия в степени участия в зонах свободной торговли. Казахстан и Кыргызстан являются участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Остальные государства в него не входят, хотя между ними функционирует соглашение СНГ, имеющее существенное значение для тарифного регулирования", - отметил глава правления.

По его оценке, сохраняющаяся разобщенность дополняется сложностями в области экономического управления. "Прежде всего это затрагивает таможенную сферу: нередко таможенные органы различных государств по-прежнему не координируют свою деятельность между собой. Не внедрена цифровизация, не выстроены процедуры, отсутствует унификация правил. К этому также относится формирование благоприятных условий для ведения бизнеса - это принципиально важный аспект. В данном направлении ряд стран показывает положительную динамику, в том числе Узбекистан и Азербайджан. Полагаю, что нам нужно восполнить имеющиеся пробелы в кратчайшие сроки", - подчеркнул А. Алексишвили.