Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Алекси Алексишвили: Фрагментация торговли остается ключевой проблемой стран Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 05 мая, 2026
    • 16:58
    Алекси Алексишвили: Фрагментация торговли остается ключевой проблемой стран Среднего коридора

    Наиболее острой проблемой государств Среднего коридора является высокая степень фрагментированности торговых отношений.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, такое мнение высказал председатель правления и генеральный директор Policy and Management Consulting Group Алекси Алексишвили в ходе семинара, посвященного Панъазиатским коридорам, в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    "Данная фрагментация обусловлена как политическими факторами, так и особенностями государственного управления. К примеру, пять из восьми государств состоят в ВТО, тогда как три пока не присоединились к организации. Наблюдаются различия в степени участия в зонах свободной торговли. Казахстан и Кыргызстан являются участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Остальные государства в него не входят, хотя между ними функционирует соглашение СНГ, имеющее существенное значение для тарифного регулирования", - отметил глава правления.

    По его оценке, сохраняющаяся разобщенность дополняется сложностями в области экономического управления. "Прежде всего это затрагивает таможенную сферу: нередко таможенные органы различных государств по-прежнему не координируют свою деятельность между собой. Не внедрена цифровизация, не выстроены процедуры, отсутствует унификация правил. К этому также относится формирование благоприятных условий для ведения бизнеса - это принципиально важный аспект. В данном направлении ряд стран показывает положительную динамику, в том числе Узбекистан и Азербайджан. Полагаю, что нам нужно восполнить имеющиеся пробелы в кратчайшие сроки", - подчеркнул А. Алексишвили.

    Азиатский банк развития (АБР) Policy and Management Consulting Group Алекси Алексишвили Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Средний коридор
    Aleksi Aleksişvili: "Ticarətin fraqmentasiyası Orta Dəhliz ölkələrinin əsas problemi olaraq qalır"
    Aleksi Aleksishvili: Trade fragmentation remains key problem for Middle Corridor countries

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей