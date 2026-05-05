İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Aleksi Aleksişvili: "Ticarətin fraqmentasiyası Orta Dəhliz ölkələrinin əsas problemi olaraq qalır"

    İnfrastruktur
    • 05 may, 2026
    • 17:28
    Aleksi Aleksişvili: Ticarətin fraqmentasiyası Orta Dəhliz ölkələrinin əsas problemi olaraq qalır

    Orta Dəhliz dövlətlərinin ən kəskin problemi ticarət əlaqələrinin yüksək dərəcədə fraqmentasiyasıdır.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "Policy and Management Consulting Group"un İdarə Heyətinin sədri və Baş direktoru Aleksi Aleksişvili Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik toplantısı çərçivəsində Panasiya dəhlizlərinə həsr olunmuş seminarda səsləndirib.

    "Bu fraqmentasiya həm siyasi amillər, həm də dövlət idarəçiliyinin xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Məsələn, səkkiz dövlətdən beşi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür, üçü isə hələ təşkilata qoşulmayıb. Azad ticarət zonalarında iştirak səviyyəsində fərqlər müşahidə olunur. Qazaxıstan və Qırğızıstan Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) iştirakçılarıdır. Digər dövlətlər ona daxil deyil, baxmayaraq ki, onlar arasında tariflərin tənzimlənməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən MDB sazişi fəaliyyət göstərir", - İdarə Heyətinin sədri qeyd edib.

    Onun qiymətləndirməsinə görə, davam edən pərakəndəlik iqtisadi idarəetmə sahəsindəki çətinliklərlə tamamlanır: "İlk növbədə bu, gömrük sahəsinə təsir edir: müxtəlif dövlətlərin gömrük orqanları hələ də fəaliyyətlərini öz aralarında əlaqələndirmirlər. Rəqəmsallaşma tətbiq edilməyib, prosedurlar qurulmayıb, qaydaların unifikasiyası mövcud deyil. Bura həmçinin biznesin aparılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması da aiddir - bu, prinsipial olaraq vacib aspektdir. Bu istiqamətdə bir sıra ölkələr, o cümlədən Özbəkistan və Azərbaycan müsbət dinamika nümayiş etdirir. Hesab edirəm ki, biz ən qısa müddətdə mövcud boşluqları aradan qaldırmalıyıq".

    Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Aleksi Aleksişvili Qazaxıstan Qırğızıstan
    Алекси Алексишвили: Фрагментация торговли остается ключевой проблемой стран Среднего коридора
    Aleksi Aleksishvili: Trade fragmentation remains key problem for Middle Corridor countries

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti