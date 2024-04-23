Ахит Гишлакаев: С большой благодарностью отношусь к Азербайджану

Заместитель генерального директора ООО "ЛидерСтрой-М" Ахит Гишлакаев отметил, что относится к азербайджанцам и Азербайджану с большой благодарностью.

Заместитель генерального директора ООО "ЛидерСтрой-М" Ахит Гишлакаев заявил, что относится к азербайджанцам и Азербайджану с большой благодарностью.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам в Москве после совместной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

"В этом году ровно 50 лет, как я выехал с Грозного в составе нашего первого отряда имени XVII съезда комсомола и начал работать на БАМе лесорубом",- рассказал он.

По словам Гишлакаева, он отработал на БАМе 37 лет.

"Когда мы приехали на БАМ в 74-м году, вместе с нами в вагоне ехали ваши земляки, азербайджанский отряд имени XVII съезда комсомола. Мы очень дружно прожили то время",- отметил он.

Также Гишлакаев поделился с журналистами воспоминаниями о роли общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в строительстве БАМ, отметив, что тот всегда чутко реагировал на все запросы строителей.

"Поэтому спасибо ему, светлая память об этом человеке",- добавил он.