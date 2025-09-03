Агентство господдержки НПО объявило о грантовых конкурсах
- 03 сентября, 2025
- 20:58
Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) в рамках сотрудничества с BP объявило о совместных грантовых конкурсах.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
Прием документов по проектным предложениям НПО в рамках конкурсов начнется 22 сентября 2025 года. Крайний срок подачи заявок - 22 октября 2025 года.
После завершения приема документов будет проведена экспертиза всех поступивших предложений, проекты будут проанализированы, после чего будут определены победители. Результаты конкурсов будут объявлены в течение первого квартала 2026 года.
Тематика конкурсов включает:
- Охрана и восстановление биоразнообразия;
- Содействие в удовлетворении потребностей сообществ в чистой воде для бытовых нужд и орошения;
- Инициативы, связанные с 13-м Всемирным форумом городского развития (WUF13);
- Общественная поддержка в борьбе с изменениями климата.