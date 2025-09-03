Агентство господдержки НПО объявило о грантовых конкурсах

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) в рамках сотрудничества с BP объявило о совместных грантовых конкурсах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Прием документов по проектным предложениям НПО в рамках конкурсов начнется 22 сентября 2025 года. Крайний срок подачи заявок - 22 октября 2025 года.

После завершения приема документов будет проведена экспертиза всех поступивших предложений, проекты будут проанализированы, после чего будут определены победители. Результаты конкурсов будут объявлены в течение первого квартала 2026 года.

Тематика конкурсов включает:

- Охрана и восстановление биоразнообразия;

- Содействие в удовлетворении потребностей сообществ в чистой воде для бытовых нужд и орошения;

- Инициативы, связанные с 13-м Всемирным форумом городского развития (WUF13);

- ⁠Общественная поддержка в борьбе с изменениями климата.