    Агентство господдержки НПО объявило о грантовых конкурсах

    Инфраструктура
    • 03 сентября, 2025
    • 20:58
    Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) в рамках сотрудничества с BP объявило о совместных грантовых конкурсах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

    Прием документов по проектным предложениям НПО в рамках конкурсов начнется 22 сентября 2025 года.  Крайний срок подачи заявок - 22 октября 2025 года.

    После завершения приема документов будет проведена экспертиза всех поступивших предложений, проекты будут проанализированы, после чего будут определены победители. Результаты конкурсов будут объявлены в течение первого квартала 2026 года.

    Тематика конкурсов включает:

    -    Охрана и восстановление биоразнообразия;

    -    Содействие в удовлетворении потребностей сообществ в чистой воде для бытовых нужд и орошения;

    -    Инициативы, связанные с 13-м Всемирным форумом городского развития (WUF13);

    -    ⁠Общественная поддержка в борьбе с изменениями климата.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edib

