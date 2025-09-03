İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edib

    İnfrastruktur
    • 03 sentyabr, 2025
    • 20:31
    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edib

    Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyi BP ilə əməkdaşlıq çərçivəsində birgə qrant müsabiqələrini elan edir.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, müsabiqələr üzrə QHT-lərin layihə təkliflərinə dair sənədlərin qəbuluna 2025-ci il sentyabrın 22-də başlanacaq. Müraciət üçün son tarix 2025-ci il 22 oktyabrdır.

    Sənəd qəbulu bitdikdən sonra QHT-lərin təqdim etdiyi layihə təkliflərinə dair sənədlərin ekspertizası aparılacaq, layihələr təhlil ediləcək və qaliblər müəyyənləşdiriləcək. Müsabiqənin nəticələri 2026-cı ilin I rübü ərzində elan olunacaq.

    Müsabiqələr aşağıdakı mövzuları ehtiva edir:

    -    Biomüxtəlifliyin qorunması və bərpası;

    -    İcmaların məişətdə istifadə, yaxud suvarma üçün suya olan ehtiyaclarının qarşılanmasına yardım etmək;

    -    13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) ilə bağlı təşəbbüslər;

    -    ⁠İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizəyə ictimai dəstək.

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant

    Son xəbərlər

    20:38

    Türkiyə Əfqanıstana 25 ton humanitar yardım göndərib

    Digər ölkələr
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:31

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edib

    İnfrastruktur
    20:29

    Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaq

    Digər ölkələr
    20:14

    Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyik

    Digər ölkələr
    20:11

    KİV: Avropa liderləri və Zelenski sentyabrın 4-də Trampa zəng edəcək

    Digər ölkələr
    19:53

    Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    19:30

    İran və Rusiya prezidentləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhranı müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti