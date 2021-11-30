Аэропорты Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за урагана

В Стамбуле аэропорты перестали принимать и отправлять рейсы из-за ураганного ветра.

В Стамбуле аэропорты перестали принимать и отправлять рейсы из-за ураганного ветра.

Как передает Report, об этом сообщили в Turkish Airlines.

Компания советует пассажирам уточнять информацию о рейсах на сайте авиакомпаний или в колл-центрах.

Сейчас из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула. Относительно находящихся в воздухе самолетов ведется оценка возможности перенаправления их в другие аэропорты, заявил представитель авиакомпании РИА Новости.

Ураганный ветер в Турции поднялся вчера, 29 ноября, его скорость местами достигала 130 км/ч. В результате урагана погибли не менее шести человек.