Аэропорт Нахчывана приостановил все рейсы

В связи со сложившейся ситуацией внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Нахчывана приостановлены.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Ситуация оперативно оценивается, ведется координация с соответствующими ведомствами.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности по мере ее поступления.