Аэропорт Нахчывана приостановил все рейсы
Инфраструктура
- 05 марта, 2026
- 16:27
В связи со сложившейся ситуацией внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Нахчывана приостановлены.
Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Ситуация оперативно оценивается, ведется координация с соответствующими ведомствами.
Дополнительная информация будет предоставлена общественности по мере ее поступления.
