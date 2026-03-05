Naxçıvan aeroportunda daxili və xarici uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İnfrastruktur
    • 05 mart, 2026
    • 16:21
    Hazırda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında daxili və xarici istiqamətlərdə uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.

    Məlumata əsasən, məsələ ilə bağlı vəziyyət operativ şəkildə qiymətləndirilir və müvafiq qurumlarla koordinasiya aparılır: "Əlavə məlumatlar dəqiqləşdirildikcə ictimaiyyətə təqdim olunacaq".

    Naxçıvan Azərbaycan sərnişin daşıma təyyarə Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
