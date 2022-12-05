ADY Express значительно увеличила транспортировку грузов в Узбекистан

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express в 2021 году перевезла свыше около 95 тыс. тонн грузов в и из Узбекистана, а за 10 месяцев 2022 года этот показатель приблизился к 220 тыс. тонн.

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express в 2021 году перевезла свыше около 95 тыс. тонн грузов в и из Узбекистана, а за 10 месяцев 2022 года этот показатель приблизился к 220 тыс. тонн.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По информации, более 98% перевезенных грузов пришлось на транзит. На долю экспортных грузов из Узбекистана приходится около 200 тыс. тонн перевезенных грузов, остальная часть приходится на импортные грузы. Перевозки в обоих направлениях осуществлялись по Каспийскому морю.

В течение года сотрудники компании ADY Express принимали участие в ряде важных мероприятий, проводимых в Узбекистане, наладили связи с бизнес-кругами этой страны. В результате увеличился объем грузоперевозок в направлении в и из этой страны.