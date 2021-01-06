"ADY Express" увеличила объем перевалки грузов на терминале Астара

ООО "ADY Express" являющаяся оператором расположенного на территории Ирана грузового терминала Астара, смогла добиться увеличения объема перевалки грузов на терминале

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Express" являющаяся оператором расположенного на территории Ирана грузового терминала Астара, смогла добиться увеличения объема перевалки грузов на терминале.

Об этом Report сообщкает со ссылкой на компанию.

В 2020 году через терминал Астара было перевалено 422 100 тонн грузов или 8 918 вагонов, что означает увеличение объемов грузопотока на 16% больше, чем в 2019 году. В 2019 году этот показатель составил 363 842 тонны.

В среднем на грузовом терминале Астара ежесуточный объем перевалки грузов за 2020 год составлял 1 384 тонны или 29 вагонов

Что касается вида груза, перевезенных за 12 месяцев, 37% составили лес и лесоматериалы, 20% строительные материалы (цемент, клинкер, кафель и др.), 13% фрукты и овощи, 11% контейнеры, 8% зерновые (ячмень, зерно, пшеница и чечевица), а 11% приходилось на другие типы грузов.

Большая часть грузов, проходящих через грузовой терминал Астара, в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг, принадлежит России и Ирану. В прошлом году 75% грузов пришлось на долю транзитных грузов, перевезенных по территории Азербайджана.