"ADY Express" увеличила объем перевалки грузов на терминале Астара

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Express" являющаяся оператором расположенного на территории Ирана грузового терминала Астара, смогла добиться увеличения объема перевалки грузов на терминале.
Об этом Report сообщкает со ссылкой на компанию.
В 2020 году через терминал Астара было перевалено 422 100 тонн грузов или 8 918 вагонов, что означает увеличение объемов грузопотока на 16% больше, чем в 2019 году. В 2019 году этот показатель составил 363 842 тонны.
В среднем на грузовом терминале Астара ежесуточный объем перевалки грузов за 2020 год составлял 1 384 тонны или 29 вагонов
Что касается вида груза, перевезенных за 12 месяцев, 37% составили лес и лесоматериалы, 20% строительные материалы (цемент, клинкер, кафель и др.), 13% фрукты и овощи, 11% контейнеры, 8% зерновые (ячмень, зерно, пшеница и чечевица), а 11% приходилось на другие типы грузов.
Большая часть грузов, проходящих через грузовой терминал Астара, в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг, принадлежит России и Ирану. В прошлом году 75% грузов пришлось на долю транзитных грузов, перевезенных по территории Азербайджана.