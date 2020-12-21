ADY Express транспортирует азербайджанский карбамид на мировой рынок

ADY Express осуществляет грузоперевозку совместно с партнером из Грузии, компанией GR Logistics and Terminals

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express продолжает транспортировку за рубеж по железной дороге карбамида, произведенного на карбамидном заводе SOCAR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Express.

Карбамид, транспортируемый в биг-бегах по 800 кг каждый, погружается в полувагоны, предоставленные "Грузинскими железными дорогами" на станции Г.З.Тагиева и доставляется в Черноморские порты Грузии. Затем, карбамид, транспортируемый по маршруту Г. Зейналабдин-Беюк Кесик-Поти / Батуми и преодолевая расстояние 884/920 км в течение 3-4 дней, в портах Поти или Батуми перегружается на суда и доставляется морем по месту назначения.

С октября 2019 года (когда была проведена транспортировка первой экспортной партии карбамида по железной дороге) по ноябрь 2020 года ADY Express удалось перевезти в общей сложности 115 тыс. тонн карбамида. Транспортировку планируется продолжить.

Следует отметить, что ADY Express осуществляет грузоперевозку совместно с партнером из Грузии, компанией GR Logistics and Terminals. ADY Express организует транспортировку карбамида по территории Азербайджана.

Отметим, что завод SOCAR Carbamide, построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка, был введен в строй 16 января 2019 года. Завод способен производить 650-660 тыс. тонн карбамида. Около 70% объема производства предназначено на экспорт.