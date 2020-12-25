ADY Express представил своим клиентам новую услугу

Преимущество онлайн-платежей в том, что оплата происходит мгновенно, а статус заказа меняется на “оплачен”

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Express", для удобства клиентов предоставляет новый вид онлайн услуг. ADY Express – запускает сервис онлайн-оплаты заказов и предлагает его клиентам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Теперь клиенты могут использовать сервис онлайн-платежей для оплаты заказов, сводя к минимуму необходимость обращения к услугам банков.

После подтверждения заказа, клиенты компании могут войти в свой Личный онлайн кабинет и произвести онлайн оплату личной или корпоративной картой, нажав кнопку "Оплатить". Преимущество онлайн-платежей в том, что оплата происходит мгновенно, а статус заказа меняется на “оплачен”. Нет необходимости ждать поступления денег на счет, как при банковском переводе.

Внедряя систему онлайн-оплаты, ООО "ADY Express" расширяет спектр услуг в сфере цифровых технологий в целях максимального удобства для клиентов.

На сегодняшний день, запустив ряд онлайн-сервисов компания удовлетворила потребности своих клиентов. ADY Express предоставляет клиентам возможность делать заказы онлайн используя свою личный онлайн кабинет, просматривать транспортные документы и отчеты о перевозках своих грузов, а также клиенты могут воспользоваться услугой "от двери до двери".