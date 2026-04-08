ADSEA создало временный штаб по устранению последствий интенсивных дождей

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) создало временный штаб для оперативного устранения последствий интенсивных осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, штаб возглавил председатель структуры Заур Микаилов.

Сегодня глава ведомства посетил улицу Рашида Багирова в Хатаинском районе Баку, где из-за избыточной нагрузки произошла авария на канализационном коллекторе. Заур Микаилов дал указание максимально ускорить работы по откачке воды и восстановлению инфраструктуры.

Сотрудники Объединенной службы водоснабжения крупных городов провели работу по замене 100-метрового участка старого чугунного трубопровода (500 мм), проходившего под жилыми домами на глубине 9 метров, и переносу его на другое место.

Отмечено, что жителей предупреждали о повышенном риске несчастных случаев еще до инцидента и инструктировали эвакуироваться из района для безопасного проведения ремонтных, строительных и восстановительных работ над коллектором.