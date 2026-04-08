    ADSEA intensiv yağışların nəticələri ilə bağlı müvəqqəti qərargah yaradıb

    İnfrastruktur
    • 08 aprel, 2026
    • 16:45
    ADSEA intensiv yağışların nəticələri ilə bağlı müvəqqəti qərargah yaradıb

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) intensiv yağışların nəticələri ilə bağlı müvəqqəti qərargah yaradıb.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qərardaga Agentliyin sədri Zaur Mikayılov rəhbərlik edir. O, bu gün Bakının Xətai rayonunun Rəşid Bağırov küçəsində - izafi yüklənmə nəticəsində kollektorda qəza baş vermiş ərazidə olub, suyun kənarlaşdırılması ilə bağlı işin sürətləndirilməsi istiqamətində tapşırıqlarını verib.

    ADSEA-nın İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin əməkdaşları yüklənmə nəticəsində çökən tullantı su kollektorunun 9 metr dərinlikdə olan qəzalı hissəsinin üzərindən torpaq qatını götürüb, təmir-bərpa işləri həyata keçirir.

    Həmin ünvanda evlərin altında qalan 500 millimetrlik çuqun xəttin 100 metr hissəsi polietilen boru ilə əvəzlənərək yeri dəyişdirilib. Qəzalı vəziyyətdə olan evin altında qalan 100 və 150 millimetrlik köhnə polad borular da ləğv edilərək diametri 110 və 160 millimetrlik yeni polietilen borularla əvəz olunub.

    Qəza ehtimalının artması ilə bağlı indiki hadisədən öncə sakinlərə xəbərdarlıq edilib, kollektorun üzərində təmir-tikinti, bərpa işlərinin təhlükəsiz icrası üçün ərazini boşaltmaları tapşırılıb.

    ADSEA intensiv yağışların nəticələri ilə bağlı müvəqqəti qərargah yaradıb
    ADSEA intensiv yağışların nəticələri ilə bağlı müvəqqəti qərargah yaradıb
    ADSEA intensiv yağışların nəticələri ilə bağlı müvəqqəti qərargah yaradıb

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti Rəşid Bağırov küçəsi Zaur Mikayılov Xətai rayonu

    Son xəbərlər

    17:03

    Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilib

    Digər ölkələr
    17:01

    Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olub

    Futbol
    16:59
    Foto

    Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:55

    GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:54

    Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlar

    Fərdi
    16:54
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    16:51

    Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    16:49

    "Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilib

    Futbol
    16:47

    Opera və Balet Teatrı Yalçın Adıgözəlov və Əvəz Abdulla ilə qonorarla işləyə bilər

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti