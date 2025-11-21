АБР рассматривает выделение кредита на развитие ж/д пути Баладжары-Ялама

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает выделение 325 млн долларов США на проект электрификации, сигнализации и телекоммуникаций железной дороги Баладжары-Ялама.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, изучение деталей проекта запланировано на 26-30 января 2026 года, а утверждение кредита на проект - 17 июня 2027 года.

"Этот участок является частью северо-южного железнодорожного коридора страны, обслуживающего международные грузовые перевозки (экспорт/импорт/транзит) ЗАО "Азербайджанские железные дороги Азербайджана". Большая часть экспорта проходит либо по маршруту Баку-Беюк Кесик, либо по маршруту Баладжары-Ялама", - отмечается в информации.

Банк отмечает, что цель предлагаемого проекта - полностью оснастить линию современной инфраструктурой электрификации (опоры, контактная сеть, подстанции, кабельные линии), системами сигнализации (сигналы вдоль путей, оборудование на станциях, кабельные линии) и телекоммуникационными системами (сети связи железных дорог, бортовое электронное оборудование, волоконно-оптические и беспроводные системы связи), чтобы завершить внедрение питания переменным током и сигнализации на этом железнодорожном коридоре.

Проект будет финансироваться АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительством.Азербайджана.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.