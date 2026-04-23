    • 23 апреля, 2026
    • 11:51
    ААМ вложила около $2 млн в модернизацию флотационной установки в Азербайджане

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, вложила $1,8 млн в модернизацию флотационной установки на месторождении Гедабек.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ААМ.

    "Модернизация флотационной установки на Гедабеке идет по плану и должна завершиться к концу апреля. На объекте установлены 9 новых пневматических флотационных камер Imhoflot, которые обеспечат более высокое извлечение золота и меди из руды по сравнению с традиционной флотацией", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что это повысит возможности компании по переработке высокосортной руды с месторождения Гилар и увеличат универсальность флотационной установки на Гедабеке.

    "Работы были проведены при относительно скромных затратах - около $1,8 млн - и в долгосрочной перспективе обеспечат ощутимое улучшение маржинальности и рентабельности компании", - говорится в сообщении.

    Кроме того, по информации ААМ, в рамках модернизации обогатительных установок на месторождениях Гедабек и Демирли были расширены общие производственные мощности Гедабека. В частности, здесь установлена система Energy Efficient Pulp Lifter для повышения производительности мельницы, промышленный шредер (измельчитель – ред.) и внедрена новая лицензионная программа технического обслуживания.

    На хвостохранилищах Гедабека также запланированы дополнительные работы, включая установку системы мониторинга дамбы хвостохранилища на основе волоконно-оптических датчиков.

    На Демирли введены в эксплуатацию мельница SAG и шаровая мельница. Также ведутся испытания биокучного выщелачивания руды (метод извлечения ценных компонентов – ред.), демонстрирующие обнадеживающие результаты: извлечение меди достигает 78%.

    Anglo Asian Mining plc - производитель меди и золота в Азербайджане. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.

