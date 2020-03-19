Зрителям вернут деньги за билеты на бой Нурмагомедов - Фергюсон

Зрители смогут вернуть билеты на бой между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В среду Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения поединка из-за коронавируса.

"Обладатели билетов на турнир в Бруклине могут получить полный возврат средств. Интернет-заказы будут автоматически возвращены", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, где пройдет поединок.