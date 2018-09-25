Золотой призер Бакинского чемпионата мира по дзюдо: Я - азербайджанец - ВИДЕО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Иранский дзюдоист Саид Моллаи, выигравший на проходившем в Баку чемпионате мира по дзюдо титул чемпиона мира в весовой категории 81 кг, по национальности - азербайджанец.

Как сообщает Report, об этом заявил сам 26-летний спортсмен.

Спортсмен сообщил, что хотя он из города Хой провинции Западный Азербайджан, сейчас живет в Урмии.

С.Моллаи заявил, что завоеванную золотую медаль посвящает азербайджанскому народу: "Я стал в Баку чемпионом мира и представил золотую медаль всему азербайджанскому народу. Из Азербайджана в моей весовой категории никто не был представлен. Поэтому я посвятил свою медаль всем азербайджанцам. Хочу хорошо тренироваться и стать золотым призером Летних олимпийских игр 2020 года в Токио".

Отметим, что Саид Моллаи становился чемпионом и на IV Исламских играх солидарности "Баку-2017".