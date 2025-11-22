Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня встретится с Казахстаном
Индивидуальные
- 22 ноября, 2025
- 09:57
Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня встретится с командой Казахстана в полуфинальном этапе чемпионата мира, проходящего в городе Линаресе, Испания.
Как сообщает Report, команды проведут две встречи.
Если победитель не определится по итогам, то команда-финалист определится завтра в тай-брейке.
В другом полуфинальном матче команда Международной шахматной федерации (FIDE) сыграет с Китаем.
Отметим, что в составе сборной выступают Ульвия Фаталиева, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитаном сборной является Илаха Гадимова.
Чемпионат мира завершится 23 ноября.
Последние новости
11:02
Фото
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в ЛянкяранеВнутренняя политика
10:44
ГДП: Выезд на дорогу на неисправном автомобиле повышает риск ДТПВнутренняя политика
10:32
В Бангладеш в результате землетрясения 10 человек погибли, 300 пострадалиДругие страны
10:29
Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на ЯсамалеДругие
10:22
Фото
Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территорииСоциальная защита
10:19
Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPPВ регионе
10:18
В Баку женщина погибла после наезда автомобиляПроисшествия
10:13
МВД: Минувшим днем задержаны 228 находившихся в розыске лицПроисшествия
09:58