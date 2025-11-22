Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня встретится с Казахстаном

Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня встретится с командой Казахстана в полуфинальном этапе чемпионата мира, проходящего в городе Линаресе, Испания.

Как сообщает Report, команды проведут две встречи.

Если победитель не определится по итогам, то команда-финалист определится завтра в тай-брейке.

В другом полуфинальном матче команда Международной шахматной федерации (FIDE) сыграет с Китаем.

Отметим, что в составе сборной выступают Ульвия Фаталиева, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитаном сборной является Илаха Гадимова.

Чемпионат мира завершится 23 ноября.