Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi bu gün yarımfinalda Qazaxıstanla üz-üzə gələcək
Fərdi
- 22 noyabr, 2025
- 09:32
Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatının yarımfinal mərhələsində bu gün Qazaxıstan komandası ilə üz-üzə gələcək.
"Report"un məlumatına görə, yığmalar iki qarşılaşma keçirəcəklər.
Yekunda qalıb bəlli olmasa, sabah taybreykdə finala yüksələn tərəf müəyyənləşəcək.
Digər yarımfinal görüşündə Beynəlxalq Şahmar Federasiyasının (FIDE) komandası Çinlə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.
Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
10:49
Banqladeşdə zəlzələ nəticəsində 10 nəfər ölüb, 300 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
10:47
Foto
Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublarDaxili siyasət
10:45
Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı cüzi artıbASK
10:43
Ermənistan Qara dənizin dibi ilə internet kabeli çəkərkən TRIPP layihəsini nəzərə ala bilərRegion
10:32
BDYPİ: Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq qəza riskini artırırDaxili siyasət
10:28
Şair Arif Buzovnalı vəfat edibƏdəbiyyat
10:17
Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəqliyyat vasitələri üzrə KASKO sığortası xidmətlərinin təminatçısını dəyişibMaliyyə
10:15
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında tüstüdən zəhərlənənlərin son durumu açıqlanıbSağlamlıq
10:11