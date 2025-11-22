İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi bu gün yarımfinalda Qazaxıstanla üz-üzə gələcək

    Fərdi
    • 22 noyabr, 2025
    • 09:32
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi bu gün yarımfinalda Qazaxıstanla üz-üzə gələcək

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatının yarımfinal mərhələsində bu gün Qazaxıstan komandası ilə üz-üzə gələcək.

    "Report"un məlumatına görə, yığmalar iki qarşılaşma keçirəcəklər.

    Yekunda qalıb bəlli olmasa, sabah taybreykdə finala yüksələn tərəf müəyyənləşəcək.

    Digər yarımfinal görüşündə Beynəlxalq Şahmar Federasiyasının (FIDE) komandası Çinlə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.

    Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.

    Şahmat Azərbaycanın şahmat millisi dünya çempionatı yarımfinal
    Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня встретится с Казахстаном

