    Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"

    Индивидуальные
    • 24 октября, 2025
    • 20:05
    Земфира Мефтахетдинова избрана президентом Ветеранов спорта

    Олимпийская чемпионка Азербайджана Земфира Мефтахетдинова избрана президентом общественного объединения "Ветераны спорта".

    Как сообщает Report, решение было принято на общем собрании объединения в административном здании Министерства молодежи и спорта.

    Тамилла Бунядова избрана первым вице-президентом, Рафик Гаджиев и Эльшад Нариманов - вице-президентами, а Тарлан Гасанов, Шамиль Абдулрахманов, Людмила Шубина, Ахмеддин Раджабли и Нигяр Ибрагимова - членами правления.

    Zemfira Meftahətdinova "İdman veteranları" İctimai Birliyinin prezidenti seçilib

