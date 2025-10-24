Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"
Олимпийская чемпионка Азербайджана Земфира Мефтахетдинова избрана президентом общественного объединения "Ветераны спорта".
Как сообщает Report, решение было принято на общем собрании объединения в административном здании Министерства молодежи и спорта.
Тамилла Бунядова избрана первым вице-президентом, Рафик Гаджиев и Эльшад Нариманов - вице-президентами, а Тарлан Гасанов, Шамиль Абдулрахманов, Людмила Шубина, Ахмеддин Раджабли и Нигяр Ибрагимова - членами правления.

