İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Zemfira Meftahətdinova "İdman veteranları" İctimai Birliyinin prezidenti seçilib

    Fərdi
    • 24 oktyabr, 2025
    • 19:56
    Zemfira Meftahətdinova İdman veteranları İctimai Birliyinin prezidenti seçilib

    Olimpiya çempionu Zemfira Meftahətdinova "İdman veteranları" İctimai Birliyinin prezidenti seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında baş tutan "İdman veteranları" İctimai Birliyinin ümumi yığıncağında verilib.

    Tədbir Azərbaycan Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlanıb.

    Çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iştirakçıları salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıb. Ardınca Zemfira Meftahətdinova təşkilatın fəaliyyətinə dair 2024-cü ildən ötən dövr ərzində görülən işlər barədə hesabatı təqdim edib.

    Ardınca Z. Meftahətdinovanın "İdman veteranları" İctimai Birliyinə preizdent seçilməsi qərara alınıb.

    Tamilla Bünyadova birinci vitse-prezident, Rafiq Hacıyev və Elşad Nərimanov vitse-prezidentlər, Tərlan Həsənov, Şamil Əbdülrəhmanov, Lyudmila Şubina, Əhməddin Rəcəbli və Nigar İbrahimova isə İdarə Heyətinin üzvləri seçiliblər.

    Eyni zamanda, İctimai Birliyin Nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və səsvermə nəticəsində yeni redaksiya qəbul olunub.

    Gənclər və İdman Nazirliyinin müşaviri Nurlana Məmmədzadə çıxış edərək "İdman veteranları" İctimai Birliyinin ümumi yığıncağı, nizamnaməsi və onun yeni redaksiyası barədə təqdimatla çıxış edib.

    Sonda Zemfira Meftahətdinova göstərilən etimada görə təşəkkür edib.

    Zemfira Meftahətdinova sədr "İdman veteranları" İctimai Birliyi
    Foto
    Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"

    Son xəbərlər

    20:57

    Azərbaycanın 3 güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər

    Fərdi
    20:53

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "İmişli"yə qarşı çox ağır məğlubiyyət aldıq"

    Futbol
    20:49

    Almaniyada mobil bomba sığınacaqları satışa çıxarılacaq

    Digər
    20:44

    Nazir: Vaşinqton Bəyannaməsi regionda sülh prosesinin irəlilədilməsində əhəmiyyətli mərhələdir

    Xarici siyasət
    20:34

    Neftçalada erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    20:29
    Foto

    Ermənistanın hücumları nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin ifadələri məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    20:23

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoxlama oyununda qələbə qazanıb

    Futbol
    20:20
    Foto

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülhün təşviqi üçün bütün tərəfdaşlarla işləməyə davam edəcək

    Xarici siyasət
    20:19

    Fransa Ukraynaya "Aster" raketləri və "Mirage" qırıcı təyyarələri verəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti