Завершен первый день чемпионата Азербайджана по дзюдо

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском дворце спорта определились победители первого дня чемпионата Азербайджана по дзюдо.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, на церемонии вручения наград участвовали вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, руководитель Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, председатель Комитета судей европейской федерации дзюдо Александр Яцкевич, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Микаил Исмайлов, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, известные деятели дзюдо.

Призеры чемпионата были удостоены медалей, дипломов и денежных подарков. Отметим, что в чемпионате страны принимают участие 497 дзюдоистов из пяти спортивных клубов. Соревнование завершится 28 декабря.