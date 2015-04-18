Забит Самедов объявлен победителем турнира "Global Fighting Championship 3" - ВИДЕО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский боец, выступающий в версии К-1, Забит Самедов объявлен победителем турнира "Global Fighting Championship 3" в Дубае.

Как сообщает Report, 31-летний спортсмен начал выступление с этапа полуфиналов. Вначале он победил шотландца Стива Маккинона (Steve McKinnon), а в финале одолел Даньо Илунга (выходец из Конго и Германии).

В самом начале финальной встречи азербайджанский спортсмен дважды ударами ног заставил противника упасть.

В последующие раунды Самедов придерживался тактики контратаки, и по итогам четвертого раунда одержал уверенную победу. Выиграв турнир, известный боец получил кубок и денежный приз в размере 1 млн. дирхамов (286 тыс. манатов).

На церемонии награждения Забит Самедов сказал: "Да здравствует Азербайджан! Спасибо, что пришли и поддержали меня. Особо хочу поблагодарить своих соотечественников".