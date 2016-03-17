​За отказ от допинг-теста азербайджанский борец дисквалифицирован на 4 года

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Молодой азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Турхан Гурбанов отстранен от всех соревнований на 4 года.

Как сообщает Report, решение было принято Всемирным союзом борьбы.

Причиной послужил отказ 20-летнего борца от допинг-теста на прошедшем в июне 2015 года в Стамбуле чемпионате Европы среди молодежи, где Т.Гурбанов занял 5 место в весовой категории 96 кг.

В заявлении Report заведующая сектором по борьбе с допингом министерства молодежи и спорта Ирада Рустамзаде подтвердила информацию. По ее словам, на данный момент ведутся переговоры для облегчения наказания.

В интервью Report отец Т.Гурбанова Санани Гурбанов сказал, что причиной инцидента послужило недоразумение: "На чемпионате Европы мой сын провел 5 встреч. После поражения в полуфинале и в борьбе за бронзовую медаль к нему подошли допинг-офицеры и пригласили сдать допинг-тест. Турхай ответил, что очень устал и попросил провести тест на следующий день. Они договорились, и тест был отложен. Однако на следующий день сыну заявили, что он якобы отказался от допинг-теста и был составлен акт. Спустя месяц объявили о 4-летнем наказании".

По словам С.Гурбанова, его сын является единственным азербайджанским борцом из молодежной сборной, завоевавшим место в высокой весовой категории и считается одним из основных кандидатов на участие в Летних олимпийских играх 2020 года в Токио. По этой причине он выразил надежду на поддержку министерства молодежи и спорта и Федерации борьбы Азербайджана в вопросе пересмотра наказания Т.Гурбанова. Отметим, что наряду с успехами на местных и международных турнирах, Т.Гурбанов также является серебряным призером чемпионата мира 2014 года.