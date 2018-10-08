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    Вугар Талыбов: Очень счастлив, что первым принес золотую медаль Азербайджану

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Триумфатор проходящих в Буэнос-Айресе III Летних юношескиих игр олимпийских игр – азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов поделился своими эмоциями после финальной встречи.

    По сообщению Report, 15-летний спортсмен дал интервью пресс-службе Национального олимпийского комитета.

    "Я очень счастлив, в большей степени потому, что принес Азербайджану первую золотую медаль. Благодарю руководство федерации и всех, кто работает со мной", - отметил В.Талыбов.

    Напомним, что дзюдоист Вугар Талыбов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Он  стал первым азербайджанским дзюдоистом среди юниоров, выигравшим золото на олимпийских играх.

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