Вугар Талыбов: Очень счастлив, что первым принес золотую медаль Азербайджану

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Триумфатор проходящих в Буэнос-Айресе III Летних юношескиих игр олимпийских игр – азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов поделился своими эмоциями после финальной встречи.

По сообщению Report, 15-летний спортсмен дал интервью пресс-службе Национального олимпийского комитета.

"Я очень счастлив, в большей степени потому, что принес Азербайджану первую золотую медаль. Благодарю руководство федерации и всех, кто работает со мной", - отметил В.Талыбов.

Напомним, что дзюдоист Вугар Талыбов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Он стал первым азербайджанским дзюдоистом среди юниоров, выигравшим золото на олимпийских играх.