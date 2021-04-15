О нас
Report Georgia
Аудио новости

Второй сезон подряд "Гран-при Канады" будет отменен из-за коронавируса

Второй сезон подряд "Гран-при Канады" будет отменен из-за коронавируса Организаторы "Гран-при Канады" приняли решение отменить этап в Монреале
Индивидуальные
15 апреля 2021 г. 21:21
Второй сезон подряд Гран-при Канады будет отменен из-за коронавируса

Организаторы "Гран-при Канады" приняли решение отменить этап в Монреале.

Как передает Report со ссылкой на Radio-Canada, гонка должна была состояться 13 июня, однако, власти приняли решение об отмене этапа.

Представители министерства здравоохранения в Монреале посчитали, что даже проведение Гран-при без зрителей слишком повысит риск распространения коронавирусной инфекции.

В "Формуле-1" были готовы обеспечить соблюдение всех мер безопасности внутри собственного "пузыря", в котором бы находилось 1 300 человек, но с учетом помощи со стороны волонтеров и других проблем власти Монреаля посчитали риск нецелесообразным.

Прошлогодний Гран-при Канады также не состоялся из-за пандемии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Kanada Qran-prisi ardıcıl 2-ci dəfə ləğv olundu

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi