Второй сезон подряд "Гран-при Канады" будет отменен из-за коронавируса

Организаторы "Гран-при Канады" приняли решение отменить этап в Монреале

Организаторы "Гран-при Канады" приняли решение отменить этап в Монреале.

Как передает Report со ссылкой на Radio-Canada, гонка должна была состояться 13 июня, однако, власти приняли решение об отмене этапа.

Представители министерства здравоохранения в Монреале посчитали, что даже проведение Гран-при без зрителей слишком повысит риск распространения коронавирусной инфекции.

В "Формуле-1" были готовы обеспечить соблюдение всех мер безопасности внутри собственного "пузыря", в котором бы находилось 1 300 человек, но с учетом помощи со стороны волонтеров и других проблем власти Монреаля посчитали риск нецелесообразным.

Прошлогодний Гран-при Канады также не состоялся из-за пандемии.