    • 21 сентября, 2025
    • 20:14
    В Баку завершился Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщает Report, в последний день соревнований сначала определился победитель в классе "Формула 2". Первым к финишу пришел Джек Кроуфорд из команды Dams Lukas Oil.

    Затем началась основная гонка "Формулы 1", где быстрее всех оказался болид Red Bull с Максом Ферстаппеном за рулем.

    Отметим, что нидерландец выигрывает Гран-при Азербайджана во второй раз, до этого он побежал в 2022 году.

