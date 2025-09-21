Вторая победа Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана в Баку — ФОТОРЕПОРТАЖ
- 21 сентября, 2025
- 20:14
В Баку завершился Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает Report, в последний день соревнований сначала определился победитель в классе "Формула 2". Первым к финишу пришел Джек Кроуфорд из команды Dams Lukas Oil.
Затем началась основная гонка "Формулы 1", где быстрее всех оказался болид Red Bull с Максом Ферстаппеном за рулем.
Отметим, что нидерландец выигрывает Гран-при Азербайджана во второй раз, до этого он побежал в 2022 году.
Вторая победа Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана в Баку — ФОТОРЕПОРТАЖИндивидуальные
