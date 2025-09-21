Maks Ferstappenin Bakıda ikinci qələbəsi - FOTOREPORTAJ
- 21 sentyabr, 2025
- 20:02
Bakıda "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu yarış günündə ilk olaraq "Formula 2"də qalib müəyyənləşib.
"Dams Lukas Oil" komandasından Cek Krouford birinci olub.
Daha sonra "Formula 1"də sürücüləri Bakı trekinə çıxıblar. "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen rəqiblərinə heç bir şans verməyib.
Niderlandlı üç ildən sonra Bakıda qələbə sevinci yaşayıb.
Qeyd edək ki, Ferstappen 2022-ci ildə də Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.
Foto: Məhəmməd Ağayev
