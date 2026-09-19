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    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Чехией и Англией

    Индивидуальные
    • 19 сентября, 2026
    • 09:36
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Чехией и Англией

    Сборные Азербайджана проведут свои очередные матчи сегодня на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде.

    Как сообщает Report, мужская команда сыграет против Чехии, а женская - с Англией.

    Ранее мужской коллектив одержал победы над Марокко (4:0), Филиппинами (3:1) и Швейцарией (3:1), а женская команда - над Гватемалой, Данией (обе 4:0) и Швецией (2,5:1,5).

    Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.

    Федерация шахмат Азербайджана
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