Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Чехией и Англией
Индивидуальные
- 19 сентября, 2026
- 09:36
Сборные Азербайджана проведут свои очередные матчи сегодня на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде.
Как сообщает Report, мужская команда сыграет против Чехии, а женская - с Англией.
Ранее мужской коллектив одержал победы над Марокко (4:0), Филиппинами (3:1) и Швейцарией (3:1), а женская команда - над Гватемалой, Данией (обе 4:0) и Швецией (2,5:1,5).
Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.
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