Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Чехией и Англией

Сборные Азербайджана проведут свои очередные матчи сегодня на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде.

Как сообщает Report, мужская команда сыграет против Чехии, а женская - с Англией.

Ранее мужской коллектив одержал победы над Марокко (4:0), Филиппинами (3:1) и Швейцарией (3:1), а женская команда - над Гватемалой, Данией (обе 4:0) и Швецией (2,5:1,5).

Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.