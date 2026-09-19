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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Çexiya və İngiltərə ilə üz-üzə gələcək

    Fərdi
    • 19 sentyabr, 2026
    • 09:24
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Çexiya və İngiltərə ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, IV turda kişilərdən ibarət komanda Çexiya ilə üz-üzə gələcək.

    Qadınlar İngiltərədən olan rəqibləri ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

    Daha əvvəl kişilərdən ibarət kollektiv Mərakeş (4:0), Filippin (3:1) və İsveçrəni (3:1), qadınlar isə Qvatemala, Danimarka (hər ikisi 4:0) və İsveçi (2,5:1,5) məğlub ediblər.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycanın şahmat millisi
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Чехией и Англией
    World Chess Olympiad: Azerbaijan's teams to play against Czech Republic, England

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