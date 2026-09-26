Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Болгарией и Словенией

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана проведут матчи 10-го, предпоследнего, тура на 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.

Как сообщает Report, мужская команда сыграет с Болгарией, а женская - со Словенией.

По итогам 9-ти туров мужская сборная Азербайджана занимает 12-ое (13 очков), женская - 14-е место (13 очков).

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, она завершится 27 сентября.