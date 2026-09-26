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    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Болгарией и Словенией

    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2026
    • 10:24
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Болгарией и Словенией

    Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана проведут матчи 10-го, предпоследнего, тура на 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.

    Как сообщает Report, мужская команда сыграет с Болгарией, а женская - со Словенией.

    По итогам 9-ти туров мужская сборная Азербайджана занимает 12-ое (13 очков), женская - 14-е место (13 очков).

    Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, она завершится 27 сентября.

    Всемирная шахматная олимпиада Сборная Азербайджана по шахматам
    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında bu gün növbəti görüşlərini keçirəcəklər
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