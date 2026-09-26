İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında bu gün növbəti görüşlərini keçirəcəklər

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2026
    • 09:17
    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında bu gün növbəti görüşlərini keçirəcəklər

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bu gün növbəti görüşlərini keçirəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, kişilərdən ibarət yığma X turda Bolqarıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.

    Qadınlardan ibarət komanda isə Sloveniya ilə mübarizə aparacaq.

    İndiyədək 9 tur keçirən kişi şahmatçılarımız 13 xalla 11–22-ci pillələri bölüşürlər. Əlavə göstəricilərə əsasən millimiz turnir cədvəlində 12-ci sırada yer alır. 16 xal toplayan Özbəkistan liderdir. Hindistan, Özbəkistan-2 və Ermənistan isə 15 xalla müvafiq olaraq 2–4-cü yerlərdə qərarlaşıblar.

    Qadınlardan ibarət komandamız 9 turdan sonra 13 xalla 14-cü pillədədir. Çin 17 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Hindistan, Qazaxıstan və Monqolustan seçmələrinin hərəyə 15 xalı var və bu komandalar 2–4-cü yerləri bölüşürlər.

    İsveçrə sistemi üzrə keçirilən və ümumilikdə 11 turdan ibarət olan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına sentyabrın 27-də yekun vurulacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Болгарией и Словенией
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