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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Всемирная шахматная олимпиада: Cборные Азербайджана сыграют с Аргентиной и Казахстаном

    Индивидуальные
    • 21 сентября, 2026
    • 09:26
    Всемирная шахматная олимпиада: Cборные Азербайджана сыграют с Аргентиной и Казахстаном

    Сборные Азербайджана сегодня проведут очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан).

    Как сообщает Report, в VI туре мужская сборная сыграет с Аргентиной, а женская - с Казахстаном.

    Мужская сборная занимает 11-е место с 8 очками. Ранее она обыграла Марокко (4:0), Филиппины (3:1) и Швейцарию (3:1), а матчи с Чехией и Румынией завершила вничью (2:2).

    Женская сборная занимает 4-е место с 10 очками. Она обыграла Гватемалу и Данию (обе - 4:0), Швецию и Англию (обе - 2,5:1,5), а также Сербию (3:1).

    Олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Турнир завершится 27 сентября.

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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Argentina və Qazaxıstanla qarşılaşacaq
    Azerbaijani teams to face Argentina, Kazakhstan at Chess Olympiad

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