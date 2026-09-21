Всемирная шахматная олимпиада: Cборные Азербайджана сыграют с Аргентиной и Казахстаном

Сборные Азербайджана сегодня проведут очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщает Report, в VI туре мужская сборная сыграет с Аргентиной, а женская - с Казахстаном.

Мужская сборная занимает 11-е место с 8 очками. Ранее она обыграла Марокко (4:0), Филиппины (3:1) и Швейцарию (3:1), а матчи с Чехией и Румынией завершила вничью (2:2).

Женская сборная занимает 4-е место с 10 очками. Она обыграла Гватемалу и Данию (обе - 4:0), Швецию и Англию (обе - 2,5:1,5), а также Сербию (3:1).

Олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Турнир завершится 27 сентября.