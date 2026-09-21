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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Argentina və Qazaxıstanla qarşılaşacaq

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 09:04
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Argentina və Qazaxıstanla qarşılaşacaq

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VI turda Argentina ilə üz-üzə gələcək.

    Qadınlar isə Qazaxıstandan olan rəqibləri ilə mübarizə aparacaqlar.

    8 xalla 11-ci pillədə qərarlaşan kişilərdən ibarət kollektiv daha öncə Mərakeş (4:0), Filippin (3:1) və İsveçrəni (3:1) məğlub edib. Çexiya və Rumıniya ilə görüşlər heç-heçə bitib - 2:2.

    10 xalla 4-cü olan qadınlardan ibarət milli isə Qvatemala, Danimarka (hər ikisi 4:0), İsveç, İngiltərə (hər ikisi 2,5:1,5) və Serbiyanı (3:1) məğlub edib.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycanın şahmat millisi
    Всемирная шахматная олимпиада: Cборные Азербайджана сыграют с Аргентиной и Казахстаном
    Azerbaijani teams to face Argentina, Kazakhstan at Chess Olympiad

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