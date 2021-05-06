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Впервые в истории трансгендер завоевала пропуск на олимпиаду

Впервые в истории трансгендер завоевала пропуск на олимпиаду Новозеландский тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард завоевала лицензию на летние Олимпийские игры Токио-2020
Индивидуальные
6 мая 2021 г. 15:30
Впервые в истории трансгендер завоевала пропуск на олимпиаду

Новозеландский тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард завоевала лицензию на летние Олимпийские игры Токио-2020.

Как передает Report со ссылкой на Inside the Games, 43-летняя спортсменка получила право участия в Олимпиаде в соответствии с рейтинговой классификацией Международного олимпийского комитета.

Сейчас Хаббард среди спортсменок в самой тяжелой весовой категории 87 кг занимает 16-ое место. Однако 6 спортсменов, имеющих большее количество очков, не смогут поехать в Токио из-за наказаний.

Хаббард станет самым возрастным тяжелоатлетом на летних Олимпийских играх. Ее лучший результат по итогам двух поднятий 285 кг в сумме. Это обеспечивает участие тяжелоатлетки в "Токио-2020". Только 3 из ее конкуренток показали лучшие результаты.

Лорел Хаббард была мужчиной до 35 лет. До смены пола ее звали Гэвин Хаббард. На счету атлетки серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.

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Версия на английском языке Kiwi weightlifter set to become first transgender to compete at Olympics Games
Версия на азербайджанском языке Tarixdə ilk dəfə: Transgender olimpiadaya vəsiqə qazandı

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