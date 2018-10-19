Возросло число участников чемпионата мира по гандболу

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Международная федерация гандбола (IHF) приняла решение увеличить состав участников чемпионата мира.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, решение было принято на конгрессе IHF в Дохе. Количество команд увеличено с 24-х до 32-х.
Отметим, что решение вступит в силу с 2021 года. Чемпионаты мира среди мужчин проводятся с 1938 года, среди женщин - с 1957-го. В 2021 году мужской турнир примет Египет, женский - Испания.
Təbriz QuliyevАвтор новости