Возросло число участников чемпионата мира по гандболу

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Международная федерация гандбола (IHF) приняла решение увеличить состав участников чемпионата мира.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, решение было принято на конгрессе IHF в Дохе. Количество команд увеличено с 24-х до 32-х.

Отметим, что решение вступит в силу с 2021 года. Чемпионаты мира среди мужчин проводятся с 1938 года, среди женщин - с 1957-го. В 2021 году мужской турнир примет Египет, женский - Испания.