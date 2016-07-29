Вице-президент НОК: Отказываться от олимпиады из-за комаров было бы неправильно

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ "В Бразилии до сих пор существует опасность вируса Зика. Однако, сейчас ситуация намного лучше, чем 6 месяцев назад. Наверное, каждый из вас по вечерам ощущает присутствие комаров. Всем рекомендуется носить рубашки с длинным рукавом".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

"Министерством молодежи и спорта подготовлены специальные аптечки. Кроме того, изготовлены приборы, высасывающие яд комаров. Отказываться от олимпиады из-за комаров было бы неправильно", - добавил Ч.Гусейнзаде.