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Велотурист: Мы очень хотели приехать в Азербайджан

Велотурист: Мы очень хотели приехать в Азербайджан "До того как реализовать свой проект мы изучали карту и очень хотели приехать в Азербайджан. Мы приехали сюда не как туристы".
Индивидуальные
16 мая 2022 г. 15:39
Велотурист: Мы очень хотели приехать в Азербайджан

"До того как реализовать свой проект мы изучали карту и очень хотели приехать в Азербайджан. Мы приехали сюда не как туристы".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку сказал Деви Санчис, который из Франции отправился в мировое турне на велосипеде со своей супругой Эмили Санчис.

"Мы познакомились с азербайджанской кухней, вашими людьми и историей. Вчера мы приняли участие в марафоне в Баку. Для меня было большой честью принять участие в марафоне. Сегодня мы проведем время с сиротами в детском доме. Мы увидели Азербайджан как молодую и динамичную страну. Во Франции не так много динамизма. Мы рады, что все структуры активны. Мы находимся в Азербайджане уже три недели и уедем отсюда с хорошими впечатлениями".

Санчес рассказал, что весь путь они преодолели на велосипеде и только в украинском городе Одесса 7 км проплыли на корабле: "У нас есть доказательства того, что мы путешествовали на велосипедах".

Эмили Санчис отметила, что они преодолели 11 тыс. км, чтобы приехать в Азербайджан: "Мы отправились в путешествие 11 месяцев назад. Азербайджан - это 11-я страна, которую мы посетили".

Путешественница добавила, что завтра они планируют отправиться из Баку на корабле в Казахстан, а затем на велосипедах в страны Азии.

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Версия на азербайджанском языке Dünya turuna çıxan velosipedçi: "Azərbaycana gəlməyi çox istəyirdik"

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