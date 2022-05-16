Велотурист: Мы очень хотели приехать в Азербайджан

"До того как реализовать свой проект мы изучали карту и очень хотели приехать в Азербайджан. Мы приехали сюда не как туристы".

"До того как реализовать свой проект мы изучали карту и очень хотели приехать в Азербайджан. Мы приехали сюда не как туристы".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку сказал Деви Санчис, который из Франции отправился в мировое турне на велосипеде со своей супругой Эмили Санчис.

"Мы познакомились с азербайджанской кухней, вашими людьми и историей. Вчера мы приняли участие в марафоне в Баку. Для меня было большой честью принять участие в марафоне. Сегодня мы проведем время с сиротами в детском доме. Мы увидели Азербайджан как молодую и динамичную страну. Во Франции не так много динамизма. Мы рады, что все структуры активны. Мы находимся в Азербайджане уже три недели и уедем отсюда с хорошими впечатлениями".

Санчес рассказал, что весь путь они преодолели на велосипеде и только в украинском городе Одесса 7 км проплыли на корабле: "У нас есть доказательства того, что мы путешествовали на велосипедах".

Эмили Санчис отметила, что они преодолели 11 тыс. км, чтобы приехать в Азербайджан: "Мы отправились в путешествие 11 месяцев назад. Азербайджан - это 11-я страна, которую мы посетили".

Путешественница добавила, что завтра они планируют отправиться из Баку на корабле в Казахстан, а затем на велосипедах в страны Азии.