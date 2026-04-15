    Индивидуальные
    • 15 апреля, 2026
    • 12:17
    В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 команд

    В международной велогонке Баку-Ханкенди примут участие 25 команд из разных стран мира.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, ряд стран будет представлен сразу двумя командами.

    В числе участников - сборная Азербайджана, а также известные команды, включая казахстанские "Астана" и Team Vino, испанские Equipo Kern Pharma и Burgos Burpellet BH, итальянские Bardiani CSF 7 Saber и Solution Tech NIPPO Rali, турецкие Spor Toto и MBB Continental.

    Кроме того, в гонке выступят команды из Китая, Малайзии, Португалии, Таиланда, Колумбии, Алжира, Польши, Бельгии, Филиппин, Германии, Нидерландов, Узбекистана, Марокко и Индонезии.

    Соревнование стартует 10 мая и продлится пять дней.

    Велогонка Баку-Ханкенди Федерация велоспорта Азербайджана
    "Bakı-Xankəndi" velosiped yarışında iştirakını təsdiqləyən komandalar müəyyənləşib
    25 teams to compete in Baku–Khankandi cycling race

