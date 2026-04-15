В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 команд

В международной велогонке Баку-Ханкенди примут участие 25 команд из разных стран мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, ряд стран будет представлен сразу двумя командами.

В числе участников - сборная Азербайджана, а также известные команды, включая казахстанские "Астана" и Team Vino, испанские Equipo Kern Pharma и Burgos Burpellet BH, итальянские Bardiani CSF 7 Saber и Solution Tech NIPPO Rali, турецкие Spor Toto и MBB Continental.

Кроме того, в гонке выступят команды из Китая, Малайзии, Португалии, Таиланда, Колумбии, Алжира, Польши, Бельгии, Филиппин, Германии, Нидерландов, Узбекистана, Марокко и Индонезии.

Соревнование стартует 10 мая и продлится пять дней.