В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 команд
Индивидуальные
- 15 апреля, 2026
- 12:17
В международной велогонке Баку-Ханкенди примут участие 25 команд из разных стран мира.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, ряд стран будет представлен сразу двумя командами.
В числе участников - сборная Азербайджана, а также известные команды, включая казахстанские "Астана" и Team Vino, испанские Equipo Kern Pharma и Burgos Burpellet BH, итальянские Bardiani CSF 7 Saber и Solution Tech NIPPO Rali, турецкие Spor Toto и MBB Continental.
Кроме того, в гонке выступят команды из Китая, Малайзии, Португалии, Таиланда, Колумбии, Алжира, Польши, Бельгии, Филиппин, Германии, Нидерландов, Узбекистана, Марокко и Индонезии.
Соревнование стартует 10 мая и продлится пять дней.
