В Турции стартовали V Игры исламской солидарности

В турецком городе Конья стартовали V Игры исламской солидарности.

В турецком городе Конья стартовали V Игры исламской солидарности.

Как сообщает Report, от Азербайджана первыми в борьбу вступили трековые велогонщики.

Среди женщин Аян Ханкишиева и Виктория Сидоренко, а среди мужчин Муса Микаилзаде и Наджаф Багиров выступят в скрэтче. Соревнование пройдет на велодроме в Конье.

На V Играх исламской солидарности померятся силами 4 200 спортсменов из 56 стран. Церемония открытия состоится 9 августа. На соревновании Азербайджан представляет 281 спортсмен. Исламиада продлится до 18 августа.