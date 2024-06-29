В Тертере завершился 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

В Тертерском Олимпийском спортивном комплексе завершился 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике.
Как сообщает местное бюро Report, по итогам двухдневного соревнования состоялась церемония награждения победителей.
В многоборье среди спортсменок 2016 года рождения золотую медаль завоевала Суэль Керимова, второе место заняла Гюлер Хансеидова, первую тройку замкнула Айлин Гёзалова.
Среди гимнасток 2015 г.р. Мира Озель опередила всех своих соперниц, серебро и бронза достались Никат Пюнханлы и Лейле Керимли соответственно.
Сильнейшей в возрастной категории 2014 г.р. стала Мишель Анискина, Элисса Алиева взяла серебряную медаль, а Фатима Тарвердиева - бронзовую.
В многоборье в групповых упражнениях чемпионом стал второй состав Бакинской школы гимнастики (BGM 2), коллективу спортивного клуба "Грация" досталось второе место, а BGM 1 - третье.
В многоборье среди юниорок Мария Козачук завоевала золото, Азаде Атакишиева - серебро, а Нур Садыгова - бронзу, в многоборье среди девушек София Марчук стала чемпионкой, Шамс Муваффаги заняла второе место, а Дениз Абдуллазаде – третье.
Отметим, что в чемпионате принимали участие 130 спортсменок из различных спортивных клубов.