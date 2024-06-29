В Тертере завершился 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

Завершился 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике, проходивший в Тертерском Олимпийском спортивном комплексе.

В Тертерском Олимпийском спортивном комплексе завершился 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике.

Как сообщает местное бюро Report, по итогам двухдневного соревнования состоялась церемония награждения победителей.

В многоборье среди спортсменок 2016 года рождения золотую медаль завоевала Суэль ​​Керимова, второе место заняла Гюлер Хансеидова, первую тройку замкнула Айлин Гёзалова.

Среди гимнасток 2015 г.р. Мира Озель опередила всех своих соперниц, серебро и бронза достались Никат Пюнханлы и Лейле Керимли соответственно.

Сильнейшей в возрастной категории 2014 г.р. стала Мишель Анискина, Элисса Алиева взяла серебряную медаль, а Фатима Тарвердиева - бронзовую.

В многоборье в групповых упражнениях чемпионом стал второй состав Бакинской школы гимнастики (BGM 2), коллективу спортивного клуба "Грация" досталось второе место, а BGM 1 - третье.

В многоборье среди юниорок Мария Козачук завоевала золото, Азаде Атакишиева - серебро, а Нур Садыгова - бронзу, в многоборье среди девушек София Марчук стала чемпионкой, Шамс Муваффаги заняла второе место, а Дениз Абдуллазаде – третье.

Отметим, что в чемпионате принимали участие 130 спортсменок из различных спортивных клубов.