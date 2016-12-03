В Тертере состоялось открытие нового здания шахматной школы

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Детско-юношеской шахматной школы, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Тертере.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую знак открытия здания.

Стремительное развитие и массовость шахмат в Азербайджане связаны с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Именно в первый период руководства великого лидера Гейдара Алиева Азербайджаном в большинстве городов и районов нашей республики были построены шахматные школы. Сегодня для проведения в Азербайджане на высоком уровне международных шахматных соревнований в нашей стране созданы все условия. Очередным свидетельством этого стало проведение на высоком уровне в сентябре нынешнего года в Баку 42-й Всемирной шахматной олимпиады. Благодаря высокому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева в различных регионах республики построены новые шахматные школы, оснащенные всем необходимым оборудованием. Примером тому может служить и здание Детско-юношеской шахматной школы, построенное с большим вкусом в Тертере.

В фойе здания созданы уголки, где представлена фотохроника поездок в Тертер великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, а также их встреч с представителями общественности района. Кроме того, в фойе создан фотостенд "Доблестная азербайджанская армия". На снимках отображены ущерб, нанесенный мирным гражданам в результате обстрела в апреле этого года Тертера оккупационной армянской армией, достойный ответ, нанесенный Вооруженными силами Азербайджана врагу, а также ознакомление на месте главой государства Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой с уроном, нанесенным в ходе апрельских событий, встречи с жителями прифронтовых сел и ранеными.

В трехэтажном здании общей площадью 1300 квадратных метров имеются административные комнаты, кабинеты, зал заседаний и игровые залы. Созданные в школе 8 классных комнат оснащены необходимым оборудованием. Здесь сооружен монитор для онлайн-просмотра за ходом соревнований. В настоящее время в школе работают 15 человек. Для более глубокого изучения подростками и молодежью шахматных композиций будут широко использоваться различные наглядные пособия и возможности информационно-коммуникационных технологий. Школьники, получившие богатый опыт в таких шахматных школах, достойно представляют нашу страну на соревнованиях различного уровня.

Глава государства и его супруга пожелали молодым шахматистам успехов.

В заключение было сделано фото на память.