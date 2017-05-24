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Тбилиси. 24 мая. REPORT.AZ/ 24 мая в Тбилиси прошла презентация в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает грузинское бюро Report, на церемонии грузинским СМИ и слушателям представили обширную информацию о богатом опыте Азербайджана в области спорта, экономических возможностях нашей страны, социально-экономическом развитии, туристическом потенциале.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи рассказала о работах, проведенных в связи с организацией Гран-при Азербайджана, социально-экономических, культурных и туристических возможностях Азербайджана.

Затем был продемонстрирован видеоролик о прошедшем в 2016 году Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

На презентации присутствовал посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

В интервью Report Нигяр Арпадараи заявила, что соревнования "Формула-1" являются важным мероприятием не только для Азербайджана, но и для стран региона: "Приехавшие в Баку из различных стран мира туристы хотят видеть не только Баку, но и регионы. В то же время они интересуются Грузией. С учетом этого, мы приехали в Тбилиси. Наша цель заключается в предоставлении грузинским СМИ обширной информации о "Формуле-1" и информировании населения о Грузии".