В связи с очередной годовщиной оккупации Физули и Джебраила, на церемонии встречи олимпийцев не будет звучать веселая музыка

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На церемонии встречи участвовавшей на "Рио-2016" азербайджанской делегации не будет звучать веселая музыка.

Об этом Report заявил начальник организовавшего церемонию встречи нашей делегации Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов.

По его словам, сегодня 23-я годовщина со дня оккупации вооруженными силами Армении Джебраильского и Физулинского районов. На церемонии встречи нашей делегации будут звучать только военные марши и патриотические произведения: "Наряду с членами семей, друзьями и знакомыми спортсменов, в церемонии примут участие около 300-500 человек. От аэропорта мы отправимся к зданию Национального банка, посетим памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложим цветы и венки".

Отметим, что хотя самолет с азербайджанской делегацией должен приземлиться в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в 18:20, из-за плотности графика в аэропорту Рио-де-Жанейро рейс опоздает на 4 часа.