В Шеки стартовали соревнования по конной игре човган за Кубок президента

При поддержке Федерации конного спорта Азербайджанской Республики в Шеки стартовали соревнования по национальной конной игре човган за Кубок президента.

Как сообщает Report, в соревновании, которое проходит в Республиканском центре конного туризма, участвуют 12 команд.

Согласно жеребьевке, в группе А выступают команды “Омар”, “Исмаиллы” и “Мурад”, в группе Б - “Полад”, “Шеки” и “Карабах”, группе С - “Buta Golden”, “Кохлан ” и “Агджебеди”, группе Д - “Серхедчи”, “Агстафа” и “Гала”.

В 4-х встречах первого тура “Buta Golden” обыграл “Кохлан” со счетом 3:0, “Омар” победил “Мурада” - 5:1, “Полад” оказался сильнее “Карабаха” - 8:1, а “Серхедчи” одолел “Гала” - 4:1.

Отметим, что по регламенту, в групповом этапе, который завершится 15 декабря, за победу присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко. Команды, занявшие первые два места в группе, выйдут в 1/4 финала, которая пройдет 16 декабря.

Финальный этап Кубка президента состоится в Баку в Центре конного спорта в поселке Бина. 22 декабря состоятся полуфиналы, 24 – финал. Призовой фонд соревнования составляет 50 тыс. манатов.